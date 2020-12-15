الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالمملكة السعودية 1442 عبر أبشر الإلكترونية

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الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالمملكة , من أكثر الأمور التي يبحث عنها الوافدين للمملكة العربية السعودية، حتى يَستطيعوا القيام بتَجديد الإقامة، ويتفادون الترحيل من البلاد، أو الغرامة، ولهذا قامت الحكومة السعودية، بتسهيل إنهاء جميع الأمور المتعلقة بالإقامة سواء أكان التجديد ودفع الرسوم أو الاستعلام عبر منصة أبشر.الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالمملكة
من أهم أهداف الحكومة السعودية هي تحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد سواء للمواطنين أو الوافدين، ولعل أكبر مثال ساعد في تَحقيق ذلك هو إطلاق منصة أبشر التي تُمكن الجميع في إنهاء كل شيء بخطوات بسيطة دون الحاجة للذهاب لمقر الوزارات، التي من ضمنها هي الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة، عن طريق الدخول على منصة أبشر، ثم المرور بهذه الخطوات:-
- الضغط على (أفراد).
- تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
- المرور بخطوة الرمز المرئي.
- سيتم إرسال رمز التحقق على الجوال يَجب إدخاله لتأكيد الحساب.
- ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.
- ثم الضغط على خدمات المكفولين والضغط على (الاستعلامات).
- واختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق إدخال رقم الإقامة مع الرمز المرئي.
- وفي تلك الخطوة سَيَتضح تاريخ انتهاء الإقامة بالتاريخ الهجري والذي من المقرر القيام بتجديده مرة أخرى.
شروط تجديد الاقامة والرسوم التي يَجب تحصليها عند التجديد
صرحت الإدارة العامة للجوازات السعودية، عن رسوم تَجديد الإقامة، والتي بلغت رسوم التجديد 600 ريال سعودي للعمالة المنزلية، أما رسوم الوافدين فقد بلغت 650 ريال سعودي، أما رسوم المرافقين (تابعين خارج المملكة / مواليد جديد) 2000 ريال سعودي، ووضعت شروط للتجديد يَجب توافرها لإتمام التجديد، والتي تتمثل في:-
- تواجد الوافد بداخل المملكة العربية السعودية.
- سداد الرسوم المستحقة للتجديد.
- حصول الوافد على التأمين الصحي له ولأفراد عائلته.
- عدم تسجيل اسم الوافد في بلاغات هروب الوافدين.
- في حالة وجود أبناء تَخطوا الــ 18 عامًا يَتم تسجيلهم في رعاية الكفيل.
- سداد الرسوم الخاصة بمخالفات المرور إن وجدت.
- التحقق من وجود غرامات تأخير تجديد الإقامة أم لا مع سدادها إن وجدت.
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