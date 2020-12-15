السويد تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ كورونا منذ إبريل

جدة - نرمين السيد - وقال التليفزيون الرسمى السويدى، إن أعداد المصابين بوباء "كوفيد 19" بلغت 2389 إصابة يومية، مشيرا إلى أن الرقم أعلى بواقع 65 حالة مقارنة بالعدد القياسى السابق المسجل فى 20 إبريل الماضى.

وأضاف أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجى فى السويد وصل إلى 7500 حالة حتى الآن منذ ظهور الجائحة.