اليونان تعلن ترحيبها بعقوبات الولايات المتحدة على تركيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية اليونانية فى بيان لها، يوم الاثنين، أن "اليونان بصفتها عضوا فى الناتو تنظر بارتياح إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول فرض عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها ومسؤولين آخرين".

وقال رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس إن تركيا تعد حليفا غير آمن، متهما إياها بتهديد الأمن المشترك لحلف شمال الأطلسى.