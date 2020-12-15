نشر موقع دوت الخليج خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العالمي والإقليمي، وهذه مجموعة من أهم الأخبار التي نشرت خلال الساعات الماضية:
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أمس الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حصد حتى الآن 56 صوتًا مقابل 52 للمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، داخل المجمع الانتخابي.
كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، أمس الاثنين، أن إحدى ناقلات النفط التابعة لشركة شحن بريطانية أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.
أعلن المجمع الانتخابي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب هزيمة دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي.
كشفت مصادر أمريكية، عن احتمالية عدم ترشح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، للانتخابات الأمريكية في عام 2024.
صدر أول تعليق من مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ردًا على العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن على أنقرة مساء أمس الإثنين.
كشف مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن نيته عدم القبول العلني بنتائج الانتخابات الرئاسية، على الرغم من إعلان المجمع الانتخابي فوز جو بايدن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة أخبار العالم.. انفجار يضرب ناقلة للنفط بميناء جدة.. فوز جو بايدن برئاسة أمريكا.. قرار سعودي مهم حول لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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