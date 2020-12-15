ترامب: وزير العدل الأمريكي سيترك منصبه أواخر الشهر الجاري

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اليوم "الثلاثاء" أن وزير العدل وليام بار سيترك منصبه قبل احتفالات عيد الميلاد، وأن نائبه جيف روزن سيصبح القائم بأعمال الوزير.

وقال بار في خطاب أرسله إلى ترامب -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- إنه "سيغادر منصبه يوم 23 من الشهر الجاري، وإنه فخور بأنه لعب دورا في العديد من النجاحات والإنجازات غير المسبوقة التي حققها ترامب".

وأضاف "سجلك تاريخي بشكل أكبر لأنك أنجزته في ظل مقاومة لا هوادة فيها".