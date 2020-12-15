الصومال تعلن قطع العلاقات مع كينيا

أعلن الراديو الرسمي في الصومال، عن قرار الدولة بقطع العلاقات مع جارتها كينيا، عقب سلسلة من الخلافات والاتهامات المتبادلة.
واتهمت الحكومة الصومالية، كينيا بالعمل على تخريب مصالح البلاد، واستضافة جماعات وشخصيات معارضة تعمل ضد الحكومة الصومالية.
وقال وزير الإعلام الصومالي، عثمان أبو بكر، إن الحكومة الكينية، تحاول تخريب الأعمال التجارية الصومالية، بما فيها تدمير أبراج شركات الاتصالات الصومالية وتقييد حركة النقل الجوي بين البلدين وكذلك عدم منح الصوماليين العاملين في كينيا معاملة لائقة.
وكانت الصومال قد قررت منذ أسبوع طرد سفير كينيا، على خلفية اتهامها نيروبي بالتدخل في شئون الصومال الداخلية.
وندد عدد من الساسة الصوماليين من تدهور الأوضاع مع الجارة كينيا، وإمكانية استغلال هذا الأمر لكسب أصوات الناخبين إلى البعض ضد الآخر.
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