ذكر تقرير حديث أن شركة "تويوتا" اليابانية تستعد لكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة، التي "ستغير قواعد اللعبة".
وقالت صحيفة "Nikkei Asia" اليابانية إنه يتوقع أن تطرح سيارة تويوتا الكهربائية الجديدة في الأسواق بحلول عام 2021، مشيرة إلى أن "بطاريتها ستكون صلبة للغاية".
وأورد التقرير أن السيارة الجديدة تعد بمدى يصل إلى 500 كم في شحنة واحدة، وإعادة شحن سريع "من الصفر إلى كامل" في 10 دقائق.
ومن المنتظر أن يغير منتج تويوتا الحديث "النظرة" إلى السيارات الكهربائية، التي تواجه بعض الانتقادات بشأن بطاريتها، من ضمنها المسافة القصيرة نسبيا المقطوعة بشحنة واحدة بالإضافة إلى مدة الشحن.
ويقول خبراء إن البطاريات الصلبة أكثر أمانا من بطاريات الليثيوم أيون الأكثر انتشارا، مشيرين إلى أن كثافة طاقتها أعلى من نظيرتها التقليدية.
وذكرت "Nikkei Asia" أن موقع الإنتاج، الذي يقع في مركز البحث والتطوير في مدينة سايتاما، سيكون قادرا على إنتاج العشرات من البطاريات الصلبة العام المقبل، "وهو ما يكفي لتلبية طلبات النماذج الأولية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويوتا تغير "قواعد اللعبة": سيارة كهربائية تشحن في 10 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.