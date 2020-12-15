عاجل.. مقتل نائب حاكم كابل فى انفجار بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وتشهد أفغانستان فى الأشهر الأخيرة موجة عنف مستمرة أسفرت عن سقوط ضحايا فى جميع أنحاء البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، إن طالبان شنت فى الأشهر الستة الماضية 53 هجوما انتحاريا و1250 تفجيرا، خلفت 1210 قتيلا من المدنيين و2500 مصاب.

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