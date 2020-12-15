هزة أرضية تضرب الأردن.. وهذه درجة قوتها

تعرضت الأردن لهزة أرضية زلزالية بقوة 3.8 على مقياس ريختر، قبل ساعات قليلة من الآن، فيما لم تفد الأنباء بوقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، إلا أن السلطات تحركت بسرعة للتدخل الفوري إن لزم الأمر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أردنية.

ووفق ما ورد، فإن الهزة الأرضية تبعد 11 كم من منطقة العقبة، حيث حدثت الهزة الزلزالية عند الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت المحلي، فجر اليوم، الثلاثاء.

وذكر مركز دراسات زلازل أوروبا والبحر المتوسط، أن سكان المنطقة شعروا بالهزة الأرضية التي لم تستمر طويلًا.

وأكد مصدر في العقبة، أن الهزة الزلزالية لم تخلف أي إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وليست هذه المرة الأولى التي يشعر بها سكان المنطقة أو الأردن ككل بمثل هذه الهزات التي تكون عادة متوسطة إلى ضعيفة.

وتعد العقبة المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن، والمدينة الأكبر والأكثر سكانا بين مدن خليج العقبة جميعها.



والعقبة المنفذ البحري الوحيد للأردن، ولها حدود برية مع مدينة حقل السعودية عبر مركز حدود الدرة، وحدود بحرية مع مصر.

وتبعد أقرب مسافة بين العقبة في الأردن والمدن المصرية كنوبيع نحو 80 كيلومترًا.