مقتل مسئول أفغاني في انفجار استهدف سيارته بكابول

أعلن مسئولون أمنيون في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، مقتل نائب حاكم العاصمة كابول، في انفجار بعبوة ناسفة على سيارته.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن محبوب الله محبي، نائب حاكم كابول، لقي حتفه في انفجار سيارته، أثناء سفره، كما أصيب اثنان من حرسه الخاص.
فيما لم تعلن أي جماعة مسلحة مسئوليتها عن الانفجار الذي استهدف المسئول الأفغاني حتى الآن.
يذكر أن المدعى العام للحكومة الأفغانية، قد قتل الأسبوع الماضي أيضا شرق كابول، أثناء اتجاهه إلى عمله.
ويستمر التوتر في شوارع أفغانستان، على الرغم من محاولات الحكومة السيطرة على الأوضاع في البلاد، والقضاء على الإرهاب.
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