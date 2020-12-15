اليابان تسجل عددا قياسيا لمن يعانون من أعراض حادة بفيروس كورونا

سجلت اليابان عددا قياسيا للأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة في اليابان نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة اليابانية -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن أتش كيه) اليوم "الثلاثاء" - بأن هناك 588 شخصا يتلقون العلاج بوحدات العناية المركزة اثر اصابتهم بأعراض حادة، فيما تم تسجيل 1677 إصابة جديدة في اليابان امس الاثنين إلى جانب 58 حالة وفاة.
وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 182 ألفا و582 حالة، إلى جانب 2656 حالة وفاة.
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