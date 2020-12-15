قالت وسائل الإعلام العبرية، إن دبابة إسرائيلية، أطلقت الليلة الماضية، قذيفة مدفعية تجاه منزل فلسطيني وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.
وذكرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم، الثلاثاء، أنه خلال تدريب للجيش الإسرائيلي، أطلقت دبابة قذيفة مدفعية بالخطأ تجاه منزلًا مهجورا قرب الحدود وسط قطاع غزة.
وأضافت القناة، أن الجيش الإسرائيلي، فتح تحقيقا في الحادثة، وأكد الناطق باسم الجيش، في بيان له، أن الإطلاق كان غير مقصود، ووقع بالخطأ.
يشار إلى أن القذيفة سقطت داخل منزل مهجور يقع بالقرب من الحدود الشرقية، في بلدة جحر الديك وسط القطاع، وتسببت بتدمير المنزل بشكل جزئي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قصف مدفعي إسرائيلي بالخطأ على وسط غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.