قصف مدفعي إسرائيلي بالخطأ على وسط غزة

قالت وسائل الإعلام العبرية، إن دبابة إسرائيلية، أطلقت الليلة الماضية، قذيفة مدفعية تجاه منزل فلسطيني وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وذكرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم، الثلاثاء، أنه خلال تدريب للجيش الإسرائيلي، أطلقت دبابة قذيفة مدفعية بالخطأ تجاه منزلًا مهجورا قرب الحدود وسط قطاع غزة.

وأضافت القناة، أن الجيش الإسرائيلي، فتح تحقيقا في الحادثة، وأكد الناطق باسم الجيش، في بيان له، أن الإطلاق كان غير مقصود، ووقع بالخطأ.

يشار إلى أن القذيفة سقطت داخل منزل مهجور يقع بالقرب من الحدود الشرقية، في بلدة جحر الديك وسط القطاع، وتسببت بتدمير المنزل بشكل جزئي.