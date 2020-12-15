تعرف على قائمة أكثر الدول العربية تضررا من فيروس كورونا

كشفت أحدث إحصاءات جامعة جونز هوبكنز ووكالة رويترز عن أكثر الدول العربية تضررا من وباء كورونا، حيث تصدر العراق قائمة الدول العربية بينما جاءت إيران في مقدمة الدول الأكثر تضررا في الشرق الأوسط.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، احتل العراق المركز الأول في قائمة أكثر الدول العربية بأكثر من 576 ألف إصابة و12600 وفاة، وجاءت في المرتبة الثانية المغرب بأكثر من 400 ألف إصابة و6659 وفاة.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بأكثر من 360 ألف إصابة و6059 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.

وجاءت تونس في المرتبة الرابعة بتسجيل 3891 وفاة و111 ألف إصابة، تليها الأردن بنحو 263 ألف إصابة و3407 وفاة.

وتتصدر إيران قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء في الشرق الأوسط، حيث سجلت حوالي 53 ألف وفاة حتى الآن فيما تجاوز عدد المصابين فيها مليون و115 ألفا.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا حصد أرواح أكثر من مليون و620 ألف شخص حول العالم، وارتفع عدد الإصابات إلى نحو 73 مليونا، منذ بدء تفشي الوباء في أواخر ديسمبر 2019.