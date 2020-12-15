الحكومة السودانية توجه ضربة قوية لزعيم حركة النهضة الإخوانية بتونس

أعلنت مصادر سودانية مطلعة، أن الحكومة الحالية الانتقالية، قامت باتخاذ خطوة كبيرة لزعيم حركة النهضة الإخوانية التونسية، راشد الغنوشي، تفقده مزايا كبيرة تحصل عليها أيام النظام السوداني المنهار لعمر البشير، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

ووفق التقارير الإخبارية، فإن النظام السابق منح الغنوشي الجواز الدبلوماسي، وهو ما انتفى عنه الآن.

وأكدت المصادر السودانية، بسحب الحكومة الجواز الدبلوماسي من راشد الغنوشي، زعيم حركة "النهضة"، معلنة بذلك وقف الدعم لرجالات الاخوان في أي قطر عربي.

كما سحبت السلطات السودانية 3548 جواز سفر منحها نظام عمر البشير لشخصيات مؤثرة من بينها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.

وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات السودانية الجديدة قامت بإعادة فحص نظام الحصول على الجنسية الذي قام بوضعه عمر البشير، والذي تم عزله عن الحكم بعد عدة أشهر من الاحتجاجات والانتفاضات المدنية في 2019.

وتشكلت لجنة لفحص جوازات السفر الصادرة في عهد البشير، ووجدت أن البعض من هذه الجوازات تم الاتجار بها مقابل مبلغ يتراوح بين 10 دولارات و15000 دولار.

ومنذ سقوط عمر البشير، تعيد السلطة الجديدة فحص نظام الحصول على الجنسية الذي كان يمارس منذ ثلاثين عاما في ظل النظام القديم، حيث تم منح العديد من جوازات السفر لمصالح سياسية أو دبلوماسية أو مالية.

وأشارت إلى أنه تم إلغاء جوازات السفر بسبب مشاكل أمنية أو صحية مع حامليها، أو بسبب الحصول على المستند بطريقة احتيالية.