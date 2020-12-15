خطوات التسجيل في منصة سلفة 1442 تعتبر سلفة من أهم المنصات الإلكترونية المعروفة داخل المملكة السعودية وتكون تابعة لمؤسسة النقد العربي وتقوم بتقديم العديد من القروض التي تناسب جميع الفئات بدون أن يتم تحويل الراتب أو يتطلب منك ضمان الكفيل، حيث يمكنك تسجيل الدخول على منصة سلفة

وإضافة البيانات الخاصة بك بشكل صحيح وتقديم الوثائق وتحدد المبلغ المطلوب وسوف يتم تحويل قيمة القرض على الحساب البنكي الخاص بك، بعد أن يتم الموافقة عليه لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة التسجيل في منصة سلفة 1442

طريقة التسجيل في منصة سلفه 1442

يمكنك التسجيل في منصة سلفة عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات المحددة وهي كالآتي

يتم تسجيل الدخول على الرابط الرسمي لمنصة سلفة وبعد ذلك يتم الضغط على تسجيل الدخول ثم تقوم بالضغط على انشاء حساب جديد وتضيف البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتي تتضمن البريد الإلكتروني ورقم الجوال وكلمة المرور والاسم

وبعد ذلك تقوم بالتأكيد والإقرار على هذه المعلومات التي قمت بإدخالها ثم تقوم بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها، بعد ذلك تقوم بالضغط علي كلمه استكمال التسجيل.

أولا ينبغي ان يكون هذا المتقدم سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن 18 عام، بجانب أن يكون هذا المتقدم قد مضى على تواجده في العمل لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وأن يكون الحد الأدنى للراتب هو 300 ريال سعودي.

وقد أوضحت منصة سلفة الالكترونية عبر الانترنت أنه يمكن لجميع العملاء تقديم كافه الاسئلة والاستفسارات من خلال التواصل مع رقم الهاتف 9200 327 وسوف يتم الرد عليه والإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات والشكاوى التي يجب معرفتها فى دقائق معدودة.

شروط الحصول على الدعم من منصة سلفة