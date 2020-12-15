كيفية التقديم في الدفاع المدني عبر جدارة

يسأل الكثير عن طريقة التقديم في الدفاع المدني عبر جدارة حيث يبدأ نظام جدارة غدا الأحد باستقبال طلبات التقديم على وظائف الدفاع المدني المعلنة عنها في وقت سابق للمواطنين من الجنسين.

التسجيل في وظائف الدفاع المدني

حيث قامت المديرية العامة للدفاع المدني بالإعلان عن طرح 18 وظيفة إدارية للجنسين (الرجال والنساء) عبر بوابة جدارة للتوظيف، يتم تعيين في الوظائف المتاحة على الدرجات الوظيفية من الدرجة الخامسة حتى الثامنة.

تشمل الوظائف المعلنة عنها مجموعة متنوعة من التخصصات العلمية المناسبة لجميع الخريجين من مواطني المملكة العربية السعودية.

كما ذكرت المديرية عبر حسابها الرسمي على تويتر أن تقديم الوظائف المختلفة يبدأ يوم الأحد 28/ 4/ 1442 إلى الخميس 5/2/1442.

قم بالتسجيل في خدمة جدارة أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب سابق من خلال الانتقال إلى الرابط أعلاه.

قم بكتابة واستكمال بيانات السيرة الذاتية الخاصة بك.

قم بإضافة وتعديل بيانات الشهادات الجامعية التي حصلت عليها.

تصفح إعلانات الوظائف المناسبة لك والتقديم عليها.

عرض نتائج الترشيح بعد التقديم على الوظائف.

وظائف الدفاع المدني للرجال

قامت وزارة الدفاع المدني السعودية بتحديد بعض التخصصات المطلوبة للرجال، التي تشمل تخصصات علمية في عدة مناطق مختلفة في المملكة وهي

مهندس اتصالات على الدرجة الوظيفية السابعة.

تعيين 2 مدقق حسابات الدرجة الوظيفية السادسة.

تعيين 2 كاتب الدرجة الوظيفية الخامسة.

وظائف الدفاع المدني للنساء

قامت المديرية العامة للدفاع المدني بتحديد الدرجات الوظيفية الشاغرة للنساء في مدن ومناطق المملكة وهي

تعيين كاتبة على الدرجة الوظيفية الرابعة.

3 مساعد إداري يتم تعيينه على الدرجة الوظيفية الرابعة.

تعيين مدقق شئون عاملين على الدرجة الوظيفية السادسة.

تعيين 6 مدقق حسابات على الدرجة الوظيفية السادسة.

تعيين محاسب علي الدرجة الوظيفية السادسة.

تعيين فني تخصص دعم على الدرجة الوظيفية السابعة.

تعيين باحث شئون عاملين على الدرجة الوظيفية السابعة.

رابط التقديم على وظائف الدفاع المدني

كما أوضحت المديرية بإمكانية التقديم على الوظائف للرجال والنساء عبر بوابة جدارة من خلال موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.