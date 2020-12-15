تمويل شخصي لجميع الفئات محدود الدخل بأقساط شهرية 300 ريال وبأسهل شروط

تمويل شخصي لجميع الفئات محدود الدخل؛ حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية والمعروف سابقاً ببنك التسليف والادخار العديد من التمويلات المختلفة التي يحتاج إليها المواطنون ذوي الدخل المحدود والتي يبحث عنها لتكفيه متطلباته في حياته العملية من مستلزمات مادية وغيره من المور الهامة التي لابد منها للقدرة علي العيش حياة كريم، فأول ما ينظر اليه العميل الراغب في الحصول علي قرض شخصي من أي بنك هي فترة السداد، فقد يرغب العميل في فترة سداد طويلة لتساعده علي تسديد الأقساط براحة تامة دون عناء ومشقة في تسديدها، كما ينظر العميل أيضاً عن إمكانية إعادة الحصول علي تمويل شخصي أخر عند سد نسبة من التمويل أم لا وخاصةً إذا كان القرض المطلوب يخص الزواج أو ترميم أو أي أمر هام من أمور الحياة الأخري التي لابد منها، فقد يُعرف بنك التنمية الاجتماعية بأنه بنك اجتماعي فيما يخص التمويلات التي يقدمها لأي مواطن سعودي من أي فئة اجتماعية أو فئة عمرية، فقد يقدم عدد كبير من التمويلات الشخصية الهامة جداً من أهمهما تمويل آهل الذي يصل الي قيمة 60 ألف ريال سعودي، وأيضاً يقدم البنك تمويل الأسرة والذي يخص الأسر محدودة الدخل، ويقدم بنك التنمية أيضاً تمويل الزواج وفق معايير محددة لابد من توافرها، وقرض ترميم وقرض كنف، والتي تهم جميع المواطنين من جميع الفئات.

تمويل شخصي بأقساط 300 شهرية ريال سعودي

يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض الهامة التي يستفيد منها عدد كبير من المواطنين الحاملين للجنسية السعودية، وأكثر هذه التمويلات تبلغ قيمتها الي مبلغ 60 ألف ريال سعودي كحد أقصي و 18 ألف ريال سعودي كحد أدني، فقد تتم توزيع أقساط التمويل علي النحو الأتي:

عند حصول الشخص المتقدم من عملاء بنك التنمية الاجتماعية علي تمويل شخصي يبلغ قيمته ثمانية أقساط تمويل الزواج عشر ألف ريال سعودي فقد يتم تحديد القسط الشهري للعميل 300 ريال سعودي يتم دفعهم شهرياً.

وعند حصول العميل علي قرض بمبلغ 60 ألف ريال فيتم تسديد قيمة 1000 ريال شهرياً وتتم الأمور هكذا.

أهم هذه التمويلات التي تتم علي ذلك النحو أقساط تمويل الزواج وقرض الأسرة، فقد تتم الموافقة علي طلب الحصول علي التمويل سريعاً بعد التقديم، وذلك عند توافر الشروط والأحكام للحصول علي تمويل الزواج وتمويل الأسرة وقد تم ذكر الشروط في مقالات سابقة علي موقعنا موقع ثقفني الإخباري.