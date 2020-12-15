أبرز خمس سيارات مستعملة في مصر2021

أبرز خمس سيارات مستعملة في مصر، يعد حلم امتلاك سيارة من أكثر الأمور التي تشغل عقول الكثيرين من الشباب وسوف نقدم لكم في هذا المقال أسعار سيارات لا تزيد عن ١٥٠ ألف جنية مصري، وسوف نختار لك مجموعة من السيارة المستعملة يمكنك شراؤها في حدود هذا المبلغ.

السيارة الأولى .. سينوفا X1

تعتمد هذه السيارة على محرك ميتسوبيشي والذي تكون سعة ١.٣ لتر يولد قدرة حصانية تصل إلى ٩٩ حصانًا.

سوف تجدها في السوق النصرية متوفرة ب٥ فئات، وهى:

الأولى هاتشباك مانيوال محرك ١.٣ لتر.

ناقل حركة يدوي.

فرامل ABS و EBD.

جنوط رياضية ١٥ بوصة.

مرايا كهربائية.

وسائد هوائية.

إشارات بالمرايا.

زجاج أمامي وخلفي كهرباء.

باور ستيرنج.

كما أن سهر السيارة في حدود ١٥٠ ألف جنيه.

مواصفات هذه السيارةالسيارة الثانية سيارة شيفروليه لانوس

تتواجد السيارة في السوق بمحرك سعة ١.٥ لتر يخرج ٨٦ حصانًا مع توافر ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.

باور ستيرنج.

سعة خزان الوقود 48 لترًا.

يوجد بها مصابيح ضباب أمامية.

مرايا كهربائية ناحية الراكب.

٤ سماعات.

راديو وكاسيت

جنوط عادية.

ويكون سعرها في حدود ١٥٨ ألف جنيه.

مواصفات السيارة الأساسيةالسيارة الثالثة سيارة L3 BYD

تتواجد السيارة في السوق بمحرك سعة ١.٥ لتر، والذي يكون قادر على إخراج ١٠٥ حصان مع اشتماله على ناقل حركة مانيوال من ٥ سرعات.

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

جنوط قياس ١٥ بوصة.

مصابيح ضباب أمامية وخلفية.

مرايا جانبية كهربائية.

فرامل ABS و EBD.

إشارات بالمرايا.

باور ستيرنج.

ويصل سعر السيارة إلى ١٧٠ ألف جنيه للمانيوال.

مميزات السيارةالسيارة الرابعة سيارة جيلى امجراند

تواجد السيارة في السوق بمحرك ١.٥ لتر، لتصل إلي إخراج ١٠٧ حصان مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.

وجود وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

نظام فرامل ABS.

جنوط رياضية قياس ١٥ بوصة.

مرايا جانبية كهربائية.

وجود إشارات بالمرايات الجانبية.

زجاج كهربائي أمامي وخلفي

باور ستيرنج

سعر السيارة ١٧٥ ألف جنيه.

مميزات السيارة