أبرز خمس سيارات مستعملة في مصر2021

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أبرز خمس سيارات مستعملة في مصر، يعد حلم امتلاك سيارة من أكثر الأمور التي تشغل عقول الكثيرين من الشباب وسوف نقدم لكم في هذا المقال أسعار سيارات لا تزيد عن ١٥٠ ألف جنية مصري، وسوف نختار لك مجموعة من السيارة المستعملة يمكنك شراؤها في حدود هذا المبلغ.السيارة الأولى .. سينوفا X1
تعتمد هذه السيارة على محرك ميتسوبيشي والذي تكون سعة ١.٣ لتر يولد قدرة حصانية تصل إلى ٩٩ حصانًا.مواصفات هذه السيارة
- سوف تجدها في السوق النصرية متوفرة ب٥ فئات، وهى:
- الأولى هاتشباك مانيوال محرك ١.٣ لتر.
- ناقل حركة يدوي.
- فرامل ABS و EBD.
- جنوط رياضية ١٥ بوصة.
- مرايا كهربائية.
- وسائد هوائية.
- إشارات بالمرايا.
- زجاج أمامي وخلفي كهرباء.
- باور ستيرنج.
- كما أن سهر السيارة في حدود ١٥٠ ألف جنيه.
تتواجد السيارة في السوق بمحرك سعة ١.٥ لتر يخرج ٨٦ حصانًا مع توافر ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.مواصفات السيارة الأساسية
- باور ستيرنج.
- سعة خزان الوقود 48 لترًا.
- يوجد بها مصابيح ضباب أمامية.
- مرايا كهربائية ناحية الراكب.
- ٤ سماعات.
- راديو وكاسيت
- جنوط عادية.
- ويكون سعرها في حدود ١٥٨ ألف جنيه.
تتواجد السيارة في السوق بمحرك سعة ١.٥ لتر، والذي يكون قادر على إخراج ١٠٥ حصان مع اشتماله على ناقل حركة مانيوال من ٥ سرعات.مميزات السيارة
- وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.
- جنوط قياس ١٥ بوصة.
- مصابيح ضباب أمامية وخلفية.
- مرايا جانبية كهربائية.
- فرامل ABS و EBD.
- إشارات بالمرايا.
- باور ستيرنج.
- ويصل سعر السيارة إلى ١٧٠ ألف جنيه للمانيوال.
تواجد السيارة في السوق بمحرك ١.٥ لتر، لتصل إلي إخراج ١٠٧ حصان مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.مميزات السيارة
- وجود وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.
- نظام فرامل ABS.
- جنوط رياضية قياس ١٥ بوصة.
- مرايا جانبية كهربائية.
- وجود إشارات بالمرايات الجانبية.
- زجاج كهربائي أمامي وخلفي
- باور ستيرنج
- سعر السيارة ١٧٥ ألف جنيه.
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