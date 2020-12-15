"مأساة" في روسيا.. 11 قتيلا بحريق الدار الخشبية

قتل 11 شخصا من جراء حريق اندلع خلال الليل في دار للمسنّين في منطقة باشكورتستان وسط روسيا، بحسب ما أفاد محققون، الثلاثاء.
وأكدت لجنة التحقيقات الروسية التي تحقق في الجرائم الكبرى أنها فتحت تحقيقا جنائيا يتعلّق بالإهمال.
وقال المحققون "وقت اندلاع الحريق كان في الغرفة 15 شخصا تمكن 4 منهم الفرار بمفردهم. وخلال عملية إخماد الحريق عثر على جثث 11 شخصا".
ودار المسنين الواقع في قرية إيشبولدينو كانت عبارة عن مبنى خشبي مكون من طابق واحد مع سقيفة صغيرة، بحسب وزارة الطوارئ.
وأضافت ان فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران بحلول الصباح.
وبحسب المحققين فإن الدار كان مسجلا كجمعية غير ربحية تقوم بأعمال خيرية للمسنين.
لكن مسؤولا محليا قال لوكالة انترفاكس إن الدار لم يكن لديه الحق القانوني لتوفير الإقامة الليلية.
وتكثر حوادث الحرائق والانفجارات في مبان سكنية في روسيا، نتيجة لتهالك البنية التحتية وعدم التقيد بمعايير السلامة.
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