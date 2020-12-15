إصابات كورونا فى إسرائيل تتخطى 360 ألفا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، تسجيل 2279 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الاجمالى للإصابات بالفيروس فى البلاد 360 ألفا و138 حالة.





وبحسب الوزارة، فأن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 3004 حالات بعد تسجيل 4 حالات، بينما هناك 130 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي. يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

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