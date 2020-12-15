الصحة العالمية تطمئن أطفال العالم: بابا نويل لديه حصانة ضد كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن "بابا نويل" محصن ضد فيروس كورونا وسيكون قادرا على إيصال الهدايا إلى الأطفال في جميع أنحاء العالم.
وقالت ماريا فان كيركوف، الخبيرة في منظمة الصحة العالمية، في موجز صحفي: "أتفهم قلق الأطفال الذين يخشون ألا يتمكن بابا نويل من القدوم إليهم، لأنه مسن وضمن الفئة المعرضة للخطر. لكن يمكنني أن أخبركم أن لديه حصانة. لقد اجتمعنا به مؤخرا، وهو في أحسن حال!".
إضافة إلى ذلك، شددت كيركوف على أن العديد من قادة العالم ابلغوا منظمة الصحة العالمية أنهم خففوا خصيصا الإجراءات التقييدية كي "يتمكن بابا نويل من عبور الحدود الجوية وتقديم الهدايا للأطفال".
وخاطبت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية أطفال العالم قائلة: "لذا يمكنكم الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر ليلة عيد الميلاد ولا تقلقوا، بابا نويل في مقدوره القدوم إليكم".
وحثت الخبيرة الدولية الأطفال في الوقت نفسه على الامتثال لقواعد التباعد وغيرها من الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، وأن يطيعوا والديهم.
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