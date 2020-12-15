بوتين يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها في الـ3 من الشهر الماضي.
وأعرب الرئيس بوتين في برقية التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه، وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين، وأنهما قادرتان، رغم الاختلافات، على حل عديد القضايا والتحديات، التي يصطدم بها العالم الآن.
وأوضح بوتين أنه اعتبارا لذلك فإن التعاون الروسي - الأمريكي، الذي يستند إلى مبدأ التساوي في الحقوق والاحترام المتبادل، بإمكانه أن يستجيب لتطلعات شعبي البلدين والمجتمع الدولي عموما.
وقال بوتين في برقية التهنئة: "من جهتي مستعد للتفاعل والتواصل معكم".
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