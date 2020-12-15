بعد فوزه رسميا برئاسة أمريكا.. بوتين يبعث برقية تهنئة لـ جو بايدن

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، برسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن،على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي 14 ديسمبر، اجتمعت الهيئة الانتخابية في جميع أنحاء الولايات الأمريكية للإدلاء بـ 302 صوت انتخابي لجو بايدن، مما يؤكد فعليا فوزه في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في أوائل نوفمبر الماضي.

ووفقا لـ "سبوتنيك انترناشيونال"، أصدرت الرئاسة الروسية "الكرملين" بيانا قالت فيه إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برسالة تهنئة إلى جو بايدن بعد فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأضاف البيان" أعرب بوتين، في برقيته للرئيس المنتخب، عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه، كما أعرب عن ثقته في أن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تتحملان مسؤولية خاصة عن الأمن والاستقرار العالميين، يمكنهما حقا المساهمة في حل العديد من المشاكل والتحديات التي يواجهها العالم الآن على الرغم من خلافاتهما".

كما أعرب الرئيس الروسي عن جاهزية موسكو للتعاون مع إدارة بايدن، قائلا: "من جانبي، أنا جاهز للتعاون والتواصل معك".

وشدد بوتين في رسالته على أن "التعاون القائم على الاحترام المتبادل" بين البلدين "سيخدم" ليس فقط مصالح الولايات المتحدة وروسيا، ولكن العالم بأسره.

وكان من المتوقع أن يفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد فترة وجيزة من 3 نوفمبر، ومع ذلك، طعن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في نتائج التصويت ، مشيرًا إلى مزاعم التلاعب في الاقتراع وعد الأصوات غير القانونية. كما تأخر فرز الأصوات والتصديق عليها في بعض الولايات، بما في ذلك جورجيا وبنسلفانيا.