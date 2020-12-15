أمير الكويت: لم يعد هناك متسع من الوقت والجهد لافتعال الأزمات

وصل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، إلى مبنى مجلس الأمة، لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر.

وقال أمير الكويت، خلال كلمته الافتتاحية،: "نستذكر بكل الاعتزاز جهود وإنجازات سمو الأمير الراحل مؤكدين سيرنا على نهجه لتحقيق الخير لوطننا"

وأكد الشيخ نواف الأحمد أنه لم يعد هناك متسع من الوقت والجهد لافتعال الأزمات، قائلا: "تدركون مايجري من تطورات في المنطقة وأمامكم تحديات جسيمة".

وشدد أمير البلاد على ضرورة وضع برنامج إصلاحي شامل لوضع الحلول الناجعة.

وأعرب أمير الكويت عن ثقته بقدرة النواب على تجسيد التعاون مع الحكومة، قائلا: ": أنا على يقين بعمل الحكومة والمجلس كفريق واحد"

كما وصل أيضا ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مبنى المجلس.

ومن المقرر إلقاء النائب حمد الهرشاني كلمة ترحيبية بهذه المناسبة، إضافة إلى كلمة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وينطلق الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة عقب فوز 50 نائبًا بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في الخامس من ديسمبر الجاري.

وعقب الجلسة الافتتاحية سيعقد المجلس جلسته الأولى التي من المقرر أن يختار فيها رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب وأعضاء اللجان الدائمة، إلى جانب النظر في بند ما يستجد من أعمال.