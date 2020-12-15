زلزال بقوة 3.8 يضرب جنوب إسرائيل

ضرب زلزال بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر، منطقة البحر الأحمر ومدينة إيلات جنوبي البلاد، حسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت القناة الـ12 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الزلزال وقع الساعة الرابعة فجرا، على بعد 19 كيلومترا شمال شرق مدينة إيلات، وكان بقوة 3.8 ريختر.

وبحسب القناة، شعر سكان مدينة إيلات بالزلزال، الذي كان مركزه في الأردن، بدون أن يتم تسجيل وقوع إصابات أو أضرار ناجمة عن هذا الزلزال.