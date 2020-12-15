شاهد.. وفد إماراتي بحريني يحتفل بعيد حانوكا اليهودي فى إسرائيل

نشرت صفحة الخارجية الإسرائيلية "إسرائيل بالعربية" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر عددًا من الأشخاص يرتدون الزي الخليجي التقليدي خلال مشاركتهم في إضاءة شمعدان عيد الانوار او "حانوكا" اليهودي فى القدس.

وكتبت الصفحة أنه "لأول مرة زوار من دولة الإمارات ومملكة البحرين يضيئون شمعدان عيد الأنوار اليهودي في إسرائيل".

وأبرمت 4 دول عربية خلال عام 2020 اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل وهما الإمارات ثم البحرين وبعدها السودان وأخيرًا المغرب.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب : "تحدثت مع ملك البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي واتفقنا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل".

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر "إنجاز تاريخي تحقق باتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام".