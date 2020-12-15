أول تعليق من إيران على العقوبات الأمريكية ضد تركيا

عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن رفضه للعقوبات الأمريكية الأخيرة على تركيا معتبرًا أن الأمر عبثا أمريكيًا كالعادة، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

قال ظريف، في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مرة أخرى إدمان الولايات المتحدة على العقوبات وازدراء القانون الدولي".

وأضاف: "ندين بشدة العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد تركيا ونقف مع شعبها وحكومتها".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها، إسماعيل دمير.

وذكرت وزارة الخزانة، إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية، وذلك في أقوى ضربة أمريكية لأردوغان.

وسبق قبل سنوات أن فرضت أمريكا عقوبات على تركيا ربما للمرة الأولى وذلك على خلفية اعتقال تركيا لقس أمريكي، حاولت أن تساوم به الإدارة الأمريكية للإفراج عن فتح الله جولن الذي يعتبره أردوغان ونظامه، إرهابيًا، بمزاعم إن أنصاره هم من وراء المحاولة الإنقلابية على حكم أردوغان والتي جرت في عام 2016.

وتعد العقوبات الأمريكية الجديدة هي الثانية في تاريخ العقوبات الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية، وتأتي تحت بند معاقبة أمريكا لتركيا لشراءها منظومة دفاع اس 400 الروسية المتقدمة، والتي تعد تهديدًا للمقاتلات الجوية الضاربة.