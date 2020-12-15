3.8 مليون جرعة لقاح كورونا.. إسرائيل تبدأ عملية التطعيم ضد الفيروس 23 ديسمبر

ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، أن صناديق المرضى في إسرائيل ستبدأ في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، يوم 23 ديسمبر القادم، وسيقومون بإعطاء اللقاح للطواقم الطبية وكبار السن أولا.

وفي المقابل فإن وزارة الصحة الإسرائيلية تستعد أيضا للبدء بعملية التطعيم، ووفقا لخطتها فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يولي ادلشتاين سيكونان أول من يتلقيان اللقاح.

من جانب آخر، سجلت إسرائيل رقما قياسيا جديدا فى عدد الإصابات، حين أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم عن تسجيل 2,279 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية والتي جاءت بعد إجراء 72.423 فحص كانت نسبة الفحوصات الإيجابية منها 3.2%، ويعتبر الرقم الأعلى الذي يسجل منذ شهرين.

ووفقا للمعطيات فإن عدد الاصابات النشطة بلغ 18,651 إصابة، وعدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات هو 673 من بينهم 344 مصابا حالتهم خطيرة و130 مصابا يستعينون بأجهزة التنفس، وإجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 3,004.

وبذلك فإن ارتفاع المعطيات يقربها من حاجز الإصابات الذي أعلن كابينيت كورونا أنه فيما لو بلغته الإصابات، وهو عتبة 2500 إصابة جديدة يومية أو تخطى مؤشر الإصابات 1.32% فإنه سيتم فرض تشديدات جديدة على مدار ثلاثة أسابيع، وفي حال عدم نجاحها فإنه سوف يتم فرض إغلاق تام مجددا.

وكشفت القناة 12 العبرية أن عدد اللقاحات المتوفرة 313 ألف لقاح فقط، مشيرة إلى أن المسؤولين في وزارة الصحة يرفضون الإجابة على التساؤلات حول عدد لقاحات شركة "فايزر" التي تسلمتها إسرائيل مؤخرًا، وعلى إثرها تم الإعلان عن قرب بدء حملة التطعيمات ضد كورونا.

وتصر لجنة التفضيلات على عدم بدء حملة لتطعيم جميع المواطنين بلقاح كورونا، وإعداد قائمة لتحديد من سيحصل على لقاح كورونا أولا، وعم إعطائه لكل من يطلبّه في المرحلة الأولى.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن وزارة الصحة تدرس إلغاء التفضيلات، وتفعيلها فقط عندما يزداد الطلب على اللقاح على أن يعطى بناءً على سلّم الأولويّات.

وأوصى الخبراء في وزارة الصحة إلى إعطاء اللقاح في البداية للعاملين في جهاز الصحة والفئات الأكثر عرضة لخطر فيروس كورونا.

وحددت اللجنة الفئات الأكثر عرضة لخطر فيروس كورونا وتضم: العاملين في جهاز الصحة، كبار السن، العاملين برعاية المسنين، والبالغون الذين تزيد أعمارهم عن 60 أو 65 عامًا.

وشددت القناة 12 الإسرائيلية على أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي عقد اليوم مساء لبحث هذا الشأن، كان محتدما وشهد انقساما في وجهات النظر.

وذكرت القناة أن الجرعات التي من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل حتى نهاية العام الجاري 3.8 مليون جرعة (يشمل شحنة فايزر التي وصلت مؤخرا)، علما بأن اللقاح يعطى على جرعتين.