قرض الأسرة بنك التسليف للمتقاعدين ومحدودي الدخل ومتوسطي الدخل

قرض الأسرة بنك التسليف، هو قرض ممتاز يساعد الأسر التي يكون دخلها ضعيف أو متوسط وتلك القروض يقوم بنك التنمية الاجتماعية السعودي بتقديمها للأسر السعودية لمواجهة مصاعب الحياة المادية ولتوفير حياة أفضل لأبناء الوطن السعودي حيث إن بنك التسليف لا يقدم قروض للمتقاعدين فقط حيث يقدم أيضًا قرض الترميم وقرض كنف وقرض الأسرة وقرض الزواج وغيرهم من القروض الأخرى التي يحتاج إليها المواطن السعودي لتحسين ظروفه المالية، كما أن قروض آهل السعودي تقدم أيضًا قروض ممتازة وتمويلات لأصحاب الشركات الصغيرة وسوف نتعرف في المقال على شروط قرض الأسرة وأهم الأوراق اللازمة التي من خلالها يتم التقديم على القرض.

قرض الأسرة من بنك التسليف

يقدم بنك التنمية الاجتماعية عدد من القروض والتسهيلات المالية ولكن تخضع تلك القروض إلى عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض الأسرة أو أي قرض آخر من بنك التسليف السعودي وشروط قروض الأسرة الآتي:

يجب أن يكون دخل الفرد 2000 ريال سعودي ولا يزيد أو يقل عن هذا الحد.

أن يكون المتقدم للقرض حامل للجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المحدود أو الدخل المتوسط ولا تقبل قروض آهل السعودي أصحاب الدخل المرتفع.

يحق للفتاة أو الشاب الذي بلغ عمرهم 24 عامًا التقديم على القرض إذا لم يكونوا قد تزوجوا أو ليس لديهم وظيفة.

يحق للمرأة التي مات زوجها أو طلقها زوجها الحصول على قرض الأسرة.

يحق للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التقديم على قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية دون أن ينظر البنك إلى أعمارهم.

شروط قرض آهل

هناك العديد من قروض بنك التسليف ومن أهم شروط قرض آهل التي يقدمها بنك التسليف أن يكون المتقدم إلى القرض عمره 25 عامًا لا أقل من ذلك، كما أن عمر المتقدم لا يتجاوز 55 عامًا ويكون الحد الأدنى لراتب المتقدم إلى القرض هو ألفان ريال سعودي وأن يكون المتقدم أو المتقدمة إلى القرض سعودي الجنسية وليس لديه أي مشروعات لتحسين دخله.

قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية يقوم بتقديم العديد من القروض والتمويلات المالية لأصحاب الأسرة المنخفضة الدخل والمتوسطة لما في ذلك قروض الزواج وقروض الترميم وقروض الأسرة ويبلغ قيمة القرض 60 ألف ريال سعودي دون فوائد للبنك حيث يعمل بنك التسليف على تشجيع الشباب على الادخار وإقامة المشروعات الخاصة بهم دون أن يضع البنك قيود وفائدة مالية على القرض، كما يجب أن يقوم المتقدم على قروض آهل تسديد أول قسط من القرض بعد مرور شهر ويمكن معروفة القروض والاستعلام عنها بكل سهولة وعن الأقساط المتبقية من خلال الاستعلام عن القروض برقم الهوية ويتم ذلك إما عن زيارة المقر الرسمي للبنك أو من خلال الأون لاين موقع بنك التنيمة الاجتماعية السعودي.