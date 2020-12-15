طريقة تقديم طلب الاعفاء من قروض بنك التسليف السعودي 1442

بنك التسليف السعودي أحد أكبر البنوك السعودية التي تقدم خدمات القروض للمواطنين السعوديين، فالبنك يقدم قروض عدة ومختلفة تتناسب مع احتياجات الجميع، من ضمن تلك القروض قرض الزواج وقرض آهل وقرض الترميم وقروض لعمل المشاريع الصغيره وغيرها، كل تلك القروض مقدمة من البنك بهدف مساعدت المواطن فى التغلب على الأزمة الاقتصادية التي قد تسبب فيها فيروس كورونا المستجد.

قرض بنك التسليف السعودي

يقدم بنك التسليف قروض تصل قيمتها حتى 60 ألف ريال سعودي، ليتم سداد قيمة القرض على أقساط شهرية ميسرة تصل مدة السداد حتى خمس سنوات، ويتم منح القرض بعد أخذ بنك التسليف الضمانات التي تؤكد سداد المواطن للقروض، وأيضاَ بناء على شروط ومعايير يتم وضعها بمعرفت البنك.

طريقة التقدم على طلب قرض بنك التسليف السعودي 1442

يستطيع المواطن السعودي الاستفادة من قروض بنك التسليف من خلال اتباع الخطوات التي سنوضحها إليكم لتقدم على طلب بالقرض:

أولاً الدخول على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية. تسجيل الدخول للحساب الشخصي للعميل. تسجيل الاسم وكلمة المرور وكتابة الرمز المرئي وإعادة كتابته فى المكان المخصص له. اختيار إعفاء بنك التسليف. تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

شروط إعفاء بنك التسليف السعودي 1442

يشترط لتقدم على طلب اعفاء سداد قرض بنك التسليف توضيح بعض البيانات ومن ضمن تلك البيانات هي:

رقم العقد.

رقم الحفيظة وتاريخها ومصدرها.

رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمقترض.

تحديد جنس المقترض “زكر / أنتي”.

كتابة الاسم الرباعي لصاحب القرض.

كتابة رقم جوال صاحب القرض.

تسجيل العنوان بشكل صحيح لصاحب القرض.

الإمضاء على طلب الاعفاء.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم طريقة التقدم على طلب قرض من بنك التسليف السعودي والمعروف أيضاً ببنك التنمية الاجتماعية، بالاضافة لطريقة التقدم على طلب الاعفاء من سداد الاقساط الشهرية لمن هم تعزروا عن السداد بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا مع التوضيح أن بعض الفئات هي التي يتم قبولها فى طلب الاعفاء وليس الكل بناء على موافقة من خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان”، وشروط التقدم على طلب الاعفاء، فى انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم حول كل ما هو متعلق بقروض بنك التسليف السعودي.