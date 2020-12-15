بنك البلاد فتح حساب أون لاين

بنك البلاد بنك بالمملكة العربية السعودية وهو من البنوك الكبيرة الموجودة بالمملكة ويخضع حسب الهيئة الشعرية بالمملكة للشريعة الإسلامية وتم تأسيس البنك بقرار ملكي سنة 2004 ميلاديا وتبلغ قيمة رأس المال الخاصة ببنك البلاد ل6 مليار دولار أمريكي ويقوم البنك بتقديم العديد من الخدمات المصرفية لعملائه عبر الإنترنت بالإضافة لمشاركته في الحياة المجتمعية في المملكة العربية السعودية مثل حملات إفطار الصائمين ومساعدة الحجاج والمعتمرين وتوفير سبل الراحة والعناية للزوار بيت الله الحرام بمكة وكسوة المحتاجين ودعم المرضى والمحتاجين وغير ذلك من المساعدات المادية للمحتاجين والمعسرين في الحياة اليومية ويمتلك البنك أكثر من 150 فرعا في أرجاء المملكة العربية السعودية وسنذكر في هذا المقال خطوات فتح حساب عبر الإنترنت لبنك البلاد

فتح حساب عبر الإنترنت بنك البلاد

من خطوات تسهيل البنك على عملائه طرح البنك خدمة إنشاء حساب عبر الإنترنت دون الحاجة للتوجه لأي فرع للتسهيل على العملاء وتوفير الجهد والوقت المبذول في تلك الرحلة

الدخول على الصفحة الرئيسية للبنك

اختر افتح حسابك الآن

قم بملء كل فراغات النموذج بالمعلومات الشخصية الصحيحة الخاصة بالعميل كالاسم والعمر وسنة الميلاد ورقم الجوال والبريد الإلكتروني والعنوان وغير ذلك من البيانات

قم بالدخول على بوابة أبشر عبر الويب وليس التطبيق

قم بالتأكيد على طلبك فتح حسابك في بنك البلاد

بعد هذا يتم فتح الحساب الخاص بك بنجاح ويمكن للعميل الاستمتاع بالخدمات المصرفية الخاصة بالبنك

سيرسل لك البنك البطاقة الائتمانية الخاصة بك خلال أسبوع من تقديمك على طلب فتح الحساب

شروط فتح حساب بالبنك

كأي بنك يلزم البنك بوضع بعض الشروط على العملاء لأجل فتح حساب جاري بالبنك

عمر العميل المقدم على طلب فتح حساب جاري بالبنك يجب ألا يقل عن 18 ثمانية عشر عاما

فتح الحساب لمن هم أقل من 18 ثمانية عشرة عاما يجب أن يكون بوصاية من أهل العميل

للسيدات الراغبات بفتح حساب بالبنك يجب إرفاق الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة الخاصة بها

باستيفاء تلك الشروط يمكن للعميل فتح الحساب بسهولة ودون أي مشاكل قد تواجهه