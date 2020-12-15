بنك البلاد فتح حساب أون لاين

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بنك البلاد بنك بالمملكة العربية السعودية وهو من البنوك الكبيرة الموجودة بالمملكة ويخضع حسب الهيئة الشعرية بالمملكة للشريعة الإسلامية وتم تأسيس البنك بقرار ملكي سنة 2004 ميلاديا وتبلغ قيمة رأس المال الخاصة ببنك البلاد ل6 مليار دولار أمريكي ويقوم البنك بتقديم العديد من الخدمات المصرفية لعملائه عبر الإنترنت بالإضافة لمشاركته في الحياة المجتمعية في المملكة العربية السعودية مثل حملات إفطار الصائمين ومساعدة الحجاج والمعتمرين وتوفير سبل الراحة والعناية للزوار بيت الله الحرام بمكة وكسوة المحتاجين ودعم المرضى والمحتاجين وغير ذلك من المساعدات المادية للمحتاجين والمعسرين في الحياة اليومية ويمتلك البنك أكثر من 150 فرعا في أرجاء المملكة العربية السعودية وسنذكر في هذا المقال خطوات فتح حساب عبر الإنترنت لبنك البلادفتح حساب عبر الإنترنت بنك البلاد
من خطوات تسهيل البنك على عملائه طرح البنك خدمة إنشاء حساب عبر الإنترنت دون الحاجة للتوجه لأي فرع للتسهيل على العملاء وتوفير الجهد والوقت المبذول في تلك الرحلة
- الدخول على الصفحة الرئيسية للبنك
- اختر افتح حسابك الآن
- قم بملء كل فراغات النموذج بالمعلومات الشخصية الصحيحة الخاصة بالعميل كالاسم والعمر وسنة الميلاد ورقم الجوال والبريد الإلكتروني والعنوان وغير ذلك من البيانات
- قم بالدخول على بوابة أبشر عبر الويب وليس التطبيق
- قم بالتأكيد على طلبك فتح حسابك في بنك البلاد
- بعد هذا يتم فتح الحساب الخاص بك بنجاح ويمكن للعميل الاستمتاع بالخدمات المصرفية الخاصة بالبنك
- سيرسل لك البنك البطاقة الائتمانية الخاصة بك خلال أسبوع من تقديمك على طلب فتح الحساب
كأي بنك يلزم البنك بوضع بعض الشروط على العملاء لأجل فتح حساب جاري بالبنك
- عمر العميل المقدم على طلب فتح حساب جاري بالبنك يجب ألا يقل عن 18 ثمانية عشر عاما
- فتح الحساب لمن هم أقل من 18 ثمانية عشرة عاما يجب أن يكون بوصاية من أهل العميل
- للسيدات الراغبات بفتح حساب بالبنك يجب إرفاق الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة الخاصة بها
باستيفاء تلك الشروط يمكن للعميل فتح الحساب بسهولة ودون أي مشاكل قد تواجهه
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