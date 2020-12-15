عروض وهدايا قيمة على هواتف أيفون من اكسترا السعودية

شركة أبل الأمريكية هي أحد أبرز الشركات العالمية في مجال صناعة العديد من الأجهزة، من بينها هواتف أيفون، وللشركة العديد من الفروع في مختلف دول العالم، والتي يبلغ عددها حوالي 478 فرع، منقسمين في حوالي 17 دولة منذ عام 2016، وبين الحين والآخر تقوم الشركة بعمل مؤتمرات صحفية لعرض أحد المنتجات التي يقبل عليها الكثير من المستهلكين، ولا سيما في الوطن العربي، خاصةً المملكة العربية السعودية، التي تعد واحدة من أفضل الأسواق لمنتجات شركة أبل بشكل عام، ولمجموعة هواتف I Phone بشكل خاص.

على الرغم من توافر العديد من المتاجر في المملكة العربية السعودية التي تقوم بعرض منتجات الشركة، فإن موقع اكسترا السعودية واحداً من أبرز أسواق المملكة الذي يوفر من خلاله العديد من المنتجات الإلكترونية، بما فيها كافة منتجات شركة أبل، بالإضافة إلى ذلك فإن موقع اكسترا يقوم بتوفير هواتف أيفون بأسعار تنافسية، مما يساهم في خلق حالة من المنافسة بين بائعي منتجات الشركة.

على الجانب الآخر يوفر موقع اكسترا السعودية عروض وهدايا قيمة عند شراءك من خلاله أي منتجات أبل، أو أي من ماركات وموديلات هواتف أيفون الذكية، بالإضافة إلى الخصومات الكبيرة على العديد من الأجهزة والمنتجات والأخرى، كذلك يوفر لك الموقع عند شراء أي من أجهزة أيفون، أنه يمكن للعميل استلام المنتج الخاص به من أي من المعارض المتوفرة في المملكة، بشرط أن يكون المنتج متوفر في الفرع، وفي حال عدم توافره في الفرع يمكن استلام المنتج في مجل سكنك أو عمل في حال تخطى سعر المنتج 99 ريال.

أيفون se 2020 متوفر نسخة 256 جيجا بسعر 2499 ريال، بدلاً من 2629 ريال، وعند شراء المنتج تحصل على هدية بقيمة 70 ريال.

أيفون se 2020 متوفر نسخة 128 جيجا بسعر 2099 ريال، بدلاً من 2189 ريال، وعند شراء المنتج تحصل على هدية بقيمة 70 ريال.

أيفون 11 برو متوفر نسخة 512 جيجا بسعر 5599 ريال، بدلاً من 6459 ريال، وعند شراء المنتج تحصل على هدية من اختيارك.

كانت هذه أبرز أسعار هواتف أيفون في السعودية، ويمكن أيضاً الإطلاع على كافة الأجهزة المتوفرة من خلال الموقع الرسمي للشركة المتحدة للالكترونيات ( اكسترا السعودية )، عبر رابط أسعار هواتف أيفون، كذلك يوفر الموقع للعملاء العديد من أنواع الهواتف الأخرى في حال إن رغبت بالإطلاع عليها، من بينها هواتف هواوي، هواتف سامسونج، هواتف أوبو، هواتف نوكيا، هواتف موتوريلا، ولينوفو، بالإضافة إلى اكسسوارات الهواتف وملحقاتها.