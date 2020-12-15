الدوري المصري.. 3 ظواهر "لافتة"

اختُتمت مباريات الأسبوع الأول للدوري المصري لكرة القدم، مساء الاثنين، بمباراة سموحة وغزل المحلة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدف لكل فريق، بعد أن شهدت الجولة الأولى 3 ظواهر لافتة.

وأولى الظواهر التي تميزت بها الجولة الأولى، خسارة أو تعادل أصحاب الأرض -باستثناء مباراة الأهلي- فضلا عن الأداء المميز الذي ظهرت به الفرق الثلاث الصاعدة حديثا للدوري الممتاز، وأخيرا الغزارة التهديفية في الشوط الثاني مقارنة بالأهداف المسجلة في الشوط الأول، من إجمالي 18 هدفا تم تسجيلهم خلال الأسبوع.

ويعتلي الأهلي قمة الترتيب في الأسبوع بعد فوزه على مصر المقاصة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، يليه الزمالك بعد فوزه على المقاولون بهدفين نظيفين، ثم الوافد الجديد سيراميكا كليوباترا بعد فوزه على الإنتاج الحربي بنفس النتيجة.

الأرض تلعب ضد أصحابها

الظاهرة الأولى التي فرضت نفسها على الأسبوع الأول للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مرتبطة بعامل الأرض التي لم تكن في صالح أصحابها، باستثناء مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة، التي فاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي 8 مباريات هي إجمالي باقي مباريات الأسبوع الأول، لعبت الأرض ضد أصحابها، سواء بالخسارة أو التعادل، فخسر فريق إنبي بهدف دون رد من أسوان، وتعادل طلائع الجيش مع الجونة بهدف لكل منهما، وخسر الإنتاج الحربي من سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، وتعادل وادي دجلة مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، وخسر بيراميدز بهدفين مقابل هدف من الاتحاد السكندري، وخسر المقاولون العرب من الزمالك بهدفين نظيفين، وتعادل المصري والإسماعيلي سلبيا، بينما تعادل سموحة وغزل المحلة بهدف لكل فريق.

بداية جيدة للفرق الصاعدة

ومن بين الظواهر الملفتة أيضا في انطلاقة الدوري المصري لموسم 2020-2021 هو الأداء المميز الذي ظهرت فيه الفرق الصاعدة للدوري الممتاز هذا الموسم (سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي، وغزل المحلة).

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا -الذي دعم صفوفه قبل بداية الدوري بعناصر قوية- في تحقيق فوز كبير على الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين نظيفين، سجلهما شريف دابو (في الدقيقة 42 من ضربة جزاء) ومحمود نبيل (في الدقية 58)، مقدما أداءً أكثر من رائع.

وتعادل البنك الأهلي مع وادي دجلة بهدف لكل فريق، حيث سجل هدف البنك الأهلي اللاعب عاصم صلاح في الدقيقة (90+5)، فيما سجل هدف دجلة صلاح أمين.

وتعادل أيضا بنفس النتيجة غزل المحلة مع سموحة، وقد أحرز هدف سموحة عبدالكبير الوادي (في الدقيقة 59)، وعدّل للغزل إسلام فؤاد (في الدقيقة 82).

شوط الأهداف

أما الظاهرة الثالثة اللافتة في الأسبوع الأول للدوري، هي الغزارة التهديفية في شوط المباريات الثاني.

ومن إجمالي 18 هدفا تم تسجيلهم في الأسبوع الأول، سُجلت عشرة أهداف في الشوط الثاني، وثمانية فقط في شوط المباريات الأول (خمسة منهم سُجلوا من الدقيقة 30 وحتى نهاية الشوط).

والمعدل التهديفي للأسبوع الأول أقل بهدف واحد عن المعدل التهديفي للأسبوع الأول من الموسم الماضي 2019-2020، والذي شهد تسجيل 19 هدفا، منهم عشرة أهداف في الشوط الأول، وتسعة في الشوط الثاني.

وشهد الأسبوع الأول هذا الموسم حالة طرد وحيدة، كانت من نصيب لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي (بعد نهاية المباراة)، فيما احتسب الحكام أربع ركلات جزاء من نصيب (طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز والأهلي)، أهدرت واحدة منهم، وهي التي سددها اللاعب عبدالله السعيد لفريق بيراميدز.