جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن أن "الانتخابات اختبرت مرونة الديمقراطية الأمريكية، بعد وقت قصير من الانتهاء من تصويت الهيئة الانتخابية، لتنتهى بذلك محاولة ترامب غير المسبوقة لإلغاء نتائج الانتخابات"، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتابع بايدن بالقول إن "الانتخابات الرئاسية وما تلاها من نتائج تعتبر انتصارًا للديمقراطية الأمريكية وواحدة من أروع مظاهر الواجب المدنى التى شهدناها فى بلدنا".
يشار إلى أن المجمع الانتخابى فى الولايات المتحدة الأمريكية، كان قد أعلن رسميا، فوز الديمقراطى جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابى، الذى يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من بايدن بعد فوزه رسميا فى الانتخابات: إرادة الشعب سادت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.