أول تعليق من بايدن بعد فوزه رسميا فى الانتخابات: إرادة الشعب سادت

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن أن "الانتخابات اختبرت مرونة الديمقراطية الأمريكية، بعد وقت قصير من الانتهاء من تصويت الهيئة الانتخابية، لتنتهى بذلك محاولة ترامب غير المسبوقة لإلغاء نتائج الانتخابات"، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتابع بايدن بالقول إن "الانتخابات الرئاسية وما تلاها من نتائج تعتبر انتصارًا للديمقراطية الأمريكية وواحدة من أروع مظاهر الواجب المدنى التى شهدناها فى بلدنا".

يشار إلى أن المجمع الانتخابى فى الولايات المتحدة الأمريكية، كان قد أعلن رسميا، فوز الديمقراطى جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابى، الذى يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة.