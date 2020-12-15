سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 577 وفاة و26689 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع عدد المتعافين بواقع 24813.
روسيا تسجل 577 وفاة و26689 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضيةموسكو تبدأ بفرز الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بكورونا للشروع بتلقيحها
وبحسب آخر الأرقام والاحصاءات الرسمية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي المتعافين من مرض "كوفيد-19" في روسيا مليونين و149610 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء.
وسجلت روسيا مليونين و707945 إصابة بالفيروس حتى الآن بينها 47968 حالة وفاة.
وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، إن 19.4% من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أعراض المرض.
وتتوزع الإصابات الجديدة على 85 إقليما في روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد في موسكو بلغ 5418 تليها مدينة بطرسبورغ حيث تم تسجيل 3765 إصابة.
وأجرت السلطات الصحية في روسيا منذ بدء تفشي الوباء، أكثر من 83.4 مليون اختبار للكشف عن المصابين بالفيروس، منها 336 ألف اختبار خلال الساعات الـ24 الماضية.
شرعت السلطات الصحية في روسيا، اأمس الاثنين، بتسجيل فئات جديدة، تُصنف بأنها عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، للبدء في عمليات تطعيمها.
وتشمل هذه الفئات الجديدة العاملين في قطاع الخدمات المدنية، والثقافة، وكذلك التجارة والخدمات البلدية، بعد أن كانت الأولية لموظفي القطاع الصحي وقطاع التعليم.
وأطلقت السلطات الروسية، الأسبوع الماضي، حملة تطعيم مجانية شاملة ضد الفيروس، من المقرر أن تشمل جميع المناطق، وتكون فيها الأولوية في البداية للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ثم يتم تعميمها على جميع سكان روسيا الراغبين في التطعيم.
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