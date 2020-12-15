أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن "صحة جازان" أعلنت بدء العمل في مستشفى العارضة العام بنظام الملف الطبي الإلكتروني vida plus في نسخته المحدثة.
وأوضحت أن نظام الملف الطبي الإلكتروني "فيدا" يهدف إلى تحسين أداء خدمات الرعاية الصحية المقدمة، من خلال حفظ بيانات السجل الصحي الإلكتروني للمريض والتخلص من التعامل الورقي مرورًا بتبادل المعلومات بين أقسام المنشأة الصحية وانتهاء بمؤشرات الأداء التي تضمن الرقي بالخدمات الصحية في المنطقة، وسعيًا للوصول مستقبلًا لمعلومات مستفيدي الخدمة.
فى سياق متصل، أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن موعد التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت الهيئة إنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح كورونا (كوفيد- 19) من خلال تطبيق "توكلنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تعلن بدء العمل بنظام الملف الطبى الإلكترونى «فيدا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.