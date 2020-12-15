السعودية تعلن بدء العمل بنظام الملف الطبى الإلكترونى «فيدا»

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن "صحة جازان" أعلنت بدء العمل في مستشفى العارضة العام بنظام الملف الطبي الإلكتروني vida plus في نسخته المحدثة.

وأوضحت أن نظام الملف الطبي الإلكتروني "فيدا" يهدف إلى تحسين أداء خدمات الرعاية الصحية المقدمة، من خلال حفظ بيانات السجل الصحي الإلكتروني للمريض والتخلص من التعامل الورقي مرورًا بتبادل المعلومات بين أقسام المنشأة الصحية وانتهاء بمؤشرات الأداء التي تضمن الرقي بالخدمات الصحية في المنطقة، وسعيًا للوصول مستقبلًا لمعلومات مستفيدي الخدمة.

فى سياق متصل، أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن موعد التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وقالت الهيئة إنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح كورونا (كوفيد- 19) من خلال تطبيق "توكلنا".