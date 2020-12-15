مصرع 11 شخصًا في حريق مبنى لرعاية كبار السن وسط روسيا

لقي 11 شخصا حتفهم اليوم الثلاثاء جراء حريق بمبنى لرعاية كبار السن في جمهورية باشكيريا وسط روسيا. ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن جهاز الطوارئ في بشكيريا قوله إن الحريق اندلع في مبنى خشبي يتكون من طابق واحد، في قرية إشبولدينو بمنطقة أبزيليلوفسكي شرقي بشكيريا، وقد أتت النيران على مساحة تبلغ 72 مترًا مربعًا، موضحةً أن السلطات في جمهورية بشكيريا فتحت تحقيقًا لتحديد أسباب الحريق.

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