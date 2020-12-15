مبعوث جديد خلفا لغسان سلامة.. اقتراح أممي جديد لحل الأزمة في ليبيا

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حلًا جديدًا لتحريك الأمور نحو الأزمة الليبية، بالدفع بوجوه جديدة تحظى بقبول لدى الأطراف الليبية، وفق ما أفاد به دبلوماسيون مقربون من الأمين العام، بحسب ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

واقترح جوتيريش، إرسال مبعوثين جديدين للتوسط بليبيا والشرق الأوسط، والمساعدة في تقريب وجهات النظر لدى الفرقاء في ليبيا.

وأشار الدبلوماسيون، الذين لم يشكفوا عن هوياتهم، إلى أن مجلس الأمن قد يعطي الضوء الأخضر بشأن المبعوثين الجدد اليوم الثلاثاء.

وطرح جوتيريش اسم مبعوثه الحالي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفًا لغسان سلامة الذي تنحى بسبب الإجهاد.

كما رشح الدبلوماسي النرويجي المخضرم تور فنيسلاند لخلافة ملادينوف كوسيط للأمم المتحدة بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي .

ولفت الدبلوماسيون، إلى ان اختيارات الأمين العام حاسمة، وإذا لم تكن هناك اعتراضات من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، بحلول مساء الثلاثاء فسيتم إقرار تعيينهما، وبدأ عملهما نحو ليبيا وفلسطين.

من جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عن أملها في التوصل إلى اتفاق على "أهداف ملموسة" لإصلاح الاقتصاد الليبي.

وفي بيان لها، في مستهل اجتماع يستمر يومين في جنيف، قالت وليامز: "آمل بصدق في أن يتم التوصل في اليومين المقبلين إلى اتفاق على أهداف ملموسة بشأن قضايا إصلاح العملة، وأزمة تسوية الصكوك والأزمة المصرفية بشكل عام وتوحيد الميزانية، وكذلك بشأن جدول زمني واضح للإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات".

وحذرت المجتمعين من أن "الوقت ليس في صالحكم"، وأضافت: "نحن في حاجة إلى التحرك بسرعة وحسم، وأنا أعول عليكم في اتخاذ هذه الخطوات المهمة في اليومين المقبلين".

ولفتت ويليامز إلى أن اجتماع جنيف يأتي "عقب حدوث تطوّرات واعدة، بما في ذلك استئناف إنتاج النفط الليبي بشكل كامل بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط".