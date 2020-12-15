رئيس وزراء الكويت: لن ندخر جهدا في حل الأزمة الخليجية وإعادة العلاقات لطبيعتها

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الكويت لن تدخر جهدا في حل الأزمة الخليجية، مشددًا على سعيها من أجل عودة العلاقات الطبيعية بين دول مجلس التعاون الخليجي في القريب العاجل.
وشدّد الشيخ صباح الخالد - في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة الكويتي، بحضور أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – على إيمان الكويت بأن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، مؤكدًا أن الحفاظ عليه، يعد مسئولية جماعية.
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