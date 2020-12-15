مصدر خاص: ترامب يحضر مفاجأة ثقيلة لـ بايدن قبل مغادرته الحكم

خلال الساعات الماضية، أقر المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا، فوز الرئيس الجديد للبيت الأبيض جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، وخسارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب موقعه، إلا إن مصدرًا مقربًا من الإدارة الأمريكية، أفاد بمفاجأة يدبرها ترامب لخصمه، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

كشفت سي إن إن، بحسب المصدر المقرب من البيت الأبيض مفاجأة ترامب لبايدن، لا ينوي الاعتراف علانية بنتائج الانتخابات الرئاسية.

قال المصدر إن قرار ترامب يأتي على الرغم من الاجتماع التاريخي للمجمع الذي وضع الرئيس المنتخب جو بايدن في المقدمة، بــ 306 أصوات، وتجاوزه بنجاح ساحق رقم الــ 270 صوتا المطلوبة للفوز في المجمع.

وذكرت الشبكة أن ترامب لن يعترف ربما أبدًا بخسارته، وربما سيغادر البيت الأبيض دون أن يقوم بما قام به رؤساء أمريكا السابقون من اعطاء الراية لمن سيخلفهم.

ووفق بعض مستشاري ترامب، فإن ترامب قد أقر في الأحاديث السرية بأنه سيغادر البيت الأبيض ولن يمكث فيه بعد 20 يناير المقبل، ، بالرغم من محاولاته لإبطال نتائج الانتخابات في المحاكم، ومزاعمه الوهمية بتزوير إرادة الناخبين والانتخابات.

وكشفت مصادر بأن ترامب قد لا يحضر حفل تنصيب بايدن او يستقبله في البيت الأبيض، وهو الأمر الذي يعتبره محللون واقعة لم تحدث من قبل في تاريخ تسلم الرؤساء لمناصبهم.

وفشل ترامب وحملته القانونية في استصدار حكم واحد بتزوير الانتخابات في أي من الولايات الخمسين وهو ما يقول إن الرئيس الأمريكي الحالي، يتمرد على كل القواعد الأمريكية السابقة، ولايقبل الهزيمة، ولا يريد أن يعلن خسارته أبدًا أمام أنصاره.