بقيادة مصر.. إسرائيل تقترب من اتفاق تبادل أسرى مع حماس

ذكر المراسل العسكري بالقناة الـ13 الإسرائيلية ألون بن دافيد اليوم الثلاثاء أن مصر تقود المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس لاتمام اتفاق تبادل اسري بين البلدين يشمل افراج حماس عن المحتجزين الاسرائيليين فى غزة مقابل امتداد القطاع بلقاح كورونا.

وكشفت القناة، أنّ مصر استدعت إسرائيل وحماس لإجراء مباحثات حول عقد صفقة تبادل أسرى جديدة.

وقال "ألون بن دافيد" إن مصر طلبت من الطرفين الحضور للقاهرة، لإجراء مفاوضات غير مباشرة، لإتمام صفقة التبادل، وأضاف أنه في إسرائيل أدرك المسؤولون أن هذه فرصة أحادية المرة ولن تتكرر، ووافقوا على دعوة مصر، للتفاوض مع حركة حماس بالقاهرة.

ولفت "بن دافيد" إلى أن الحديث يدور عن صفقة يتم فيها تقديم لقاح كورونا لقطاع غزة، وحتى الآن لا يوجد أي تقدم بالموضوع، وربما سيحدث خلال الأيام القادمة.

وأشار، نقلًا عن مصادر أمنيّةٍ وصفها بأنّها رفيعة المستوى في تل أبيب، أشار إلى أن إسرائيل نقلت مؤخرًا لـ حماس عن طريق مصر مقترحًا جديدًا بشأن صفقة التبادل، يتضمّن الإفراج عن أسرى أحياء تحددهم سلطات الاحتلال، ومساعدات طبية لمواجهة كورونا بغزة، مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الموجودين في غزة.

وأكدت صحيفة "هآرتس" أنه تم إحراز تقدم في الأسابيع الأخيرة في المفاوضات غير المباشرة لتبادل الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحماس.

وقال محلل الشؤون العسكرية، "عاموس هرئيل" بصحيفة "هآرتس" العبرية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن فرص التوصل إلى صفقة قد تحسنت.

ونقل "هرئيل" عن مصادر إسرائيلية مطلعة بتل ابيب إن إسرائيل لن تسمح بالإفراج عن الأسرى الذين قتلوا إسرائيليين كجزء من الصفقة، مؤكدًا أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيشمل وقف إطلاق النار طويل الأمد، مع تعهد حماس بالامتناع عن النشاط العنيف ومنع التنظيمات الفلسطينية الأخرى من إطلاق صواريخ من قطاع غزة.