رئيس الإمارات يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

وجه رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الدولة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، حث الشيخ خليفة على أن تقام صلاة الاستسقاء قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل الموافق الـ 18 من ديسمبر الجاري بعشر دقائق.

ويأتي ذلك تيمنًا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبًا لنزول الغيث.

كما دعا الشيخ خليفة إلى الابتهال للمولى عز وجل ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.

وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي إنه: "إذا أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فإن الخروج إليها مؤكَّد، لا سيما وقد أمر سموه أن تكون يوم الجمعة وقبل الصلاة، فكان أنسب الأوقات وأحسنها حيث يجمع الناس بين الحسنيين، فيصلّون الاستسقاء وينتظرون قليلًا صلاة الجمعة".