فعال وآمن ومجاني.. السعودية تعلن بدء تسجيل الحصول على لقاح كورونا.. تفاصيل

أعلنت المملكة العربية السعودية، بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين اعتبارا من اليوم، الثلاثاء.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أكدت وزارة الصحة فاعلية اللقاح ومأمونيته نظرا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وشددت الصحة السعودية على مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، موضحة أن التسجيل يكون عبر تطبيق "صحتي" خلال الرابط التالي http://onelink.to/yjc3nj.

وقالت الوزارة السعودية إن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، وهي:

الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى ستشمل المواطنين والمقيمين ممن هم فوق ٦٥ سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠، إلى جانب من لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

كما تشمل المرحلة الأولى أيضا من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة).

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية، فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوز عمرهم ٥٠ سنة وباقي الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين ٣٠ – ٤٠).

وفي المرحلة الثالثة، فإن الفئة المستهدفة هم جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

وكانت المملكة أعلنت سابقًا أنها ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية.

وسجلت المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث رصدت الصحة السعودية 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ 8 أشهر، وبذلك، يصبح إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها الممكلة منذ تفشي الفيروس في البلاد 360013 حالة.