احتفالا باليوم الوطني.. قادة الإمارات يبعثون برقيات تهنئة لـ ملك البحرين

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بعث أيضا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وكانت شركة "طيران الإمارات" قد أعلنت قبل يومين، أنها ستشغل إحدى طائراتها (الإيرباص A380) إلى البحرين لمرة واحدة يوم 15 ديسمبر الجاري، وذلك لتلبية الطلب الكبير على السفر في اليوم الوطني الـ49 للمملكة.

وتحتفل مملكة البحرين هذه الأيام بالعيد الوطني وذكرى تولي الملك مقاليد الحكم، رغم أن عام 2020 كان عاما منكوبا عالميا بجائحة كورونا.

وجدير بالذكر أن يوم الاستقلال في البحرين هو 15 أغسطس 1971، عندما قامت بريطانيا بترحيل قواتها من السويس في أوائل عقد 1960.

أعلنت البحرين استقلالها رسميا في 15 أغسطس 1971 التي تمثلت في توقيع معاهدة صداقة مع بريطانيا أنهت الاتفاقات السابقة بين الجانبين.

وعلى الرغم من أ15 ديسمبر والتاريخ الفعلي لاستقلال البحرين إلا أن المملكة تحتفل سنويا في 16 ديسمبر بـ"اليوم الوطني" الذي يتزامن مع يوم تتويج الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة.