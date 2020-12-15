الأردن تزف بشرى بشأن موعد توفير لقاح فايزر لـ مواطنيها

أفادت وكالة الأنباء الأردنية بانخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وكشفت موعد توفير لقاح فايزر لمواطنيها.

وقال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إن الأردن يشهد انخفاضًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل واضح مقارنة مع الأسابيع الماضية، مضيفا أن الوضع الوبائي الحالي دقيق، فالفيروس ما زال موجودًا، وعدد الحالات ليس سهلًا.

ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية وارتداء الكمامة بالشكل الصحيح والابتعاد عن التجمعات.

وبين عبيدات أن الوزارة تتواصل مع عدة شركات وائتلافات أصبح لديها لقاحات جاهزة للاستعمال، مشيرًا إلى أن شركة "فايزر" ستوفر للمملكة ما يغطي حاجة 5 بالمائة من المواطنين للقاح، وأن المطعوم قد يتوفر خلال شهر فبراير القادم.



وأشار وزير الصحة إلى أن افتتاح المستشفيات الميدانية في الأيام القليلة المقبلة سيزيد من القدرة الاستيعابية، موضحًا أن المستشفيات العادية ستكون جاهزة لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى.

ولفت إلى أن هناك لجنة خاصة تقوم بدراسة اللقاح الصيني الإماراتي، وقال: "بناءً عليه سيتم إعطاء رخصة الاستعمال الطارئ، وبعدها سيتم الاتصال مع الإمارات لإمكانية تزويد المملكة بجرعات من الممكن أن تكون جزءًا من برنامجنا الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا"، مؤكدًا أن نتائج المطاعيم المعتمدة لم تظهر أي أعراض أو مشاكل.