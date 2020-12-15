تتواصل عروض تقسيط السيارات هيونداي توسان 2021 في السعودية عبر العديد من الوكلاء والبنوك الذين يتنافسون لتلبية رغبات الباحثين عن عروض سيارات بالتقسيط خاصة عروض تقسيط السيارات الجديدة التي تزدهر في مثل هذا التوقيت من كل عام حيث تكون القوة الشرائية لدى العملاء مرتفعة للغاية وتتنافس الوكالات ومعارض السيارات من أجل الحصول على أكبر حصة من سوق السيارات في السعودية حيث يعد الربع الأخير من العام والربع الأول من العام الذي يليه فترة مثالية لشراء السيارات الجديدة.

عروض تقسيط السيارات

كما سبق القول فإن عروض سيارات بالتقسيط تتنافس لإغراء العميل عبر تقديم العديد من المزايا والتسهيلات سواء فيما يتعلق بالمصاريف الإدارية أو الدفعة المقدمة أو معدل العائد السنوي وهناك من يلجأ إلى توفير تقسيط شهري للسيارات عبر شركات التمويل ويعد البحث عن سيارات أقساط أقل من 1000 ريال شهريًا هو الهاجس الذي يسيطر على العديد من راغبي تملك السيارات.

مواصفات هيونداي توسان GDI 2021

تعتبر توسان أيقونة سيارات هيونداي الكورية ذات السمعة الطيبة في السوق السعودي فهناك الكثير من الطرازات والموديلات تلفت النظر أثناء السير في شوارع السعودية ما يعكس ثقة المستهلك بها وإن كانت ليست الفئة الأولى بالطبع لأن سيارات الدفع الرباعي تظل هي الاختيار الأمثل للعديد من المستهلكين السعوديين.

تأني توسان 2021 بالعديد من المواصفات مع محرك بنزين بسعة 1.6 لتر مزود بأربعة سلندرات و16 صماماً بقوة حصانية تصل إلى 132 حصانًا يولد عزم دوران أقصى يصل إلى 192 نيوتن في المتر.

