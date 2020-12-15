للركاب الكسولين.. فيديو سيارة أجرة "بلا سائق" من أمازون

كشفت شركة "زوكس" التابعة لـ"أمازون"، الاثنين، عن نموذج أولي لسيارة أجرة كهربائية ذاتية القيادة، مخصصة للطرقات في المدن.
وتتسع السيارة لأربعة ركاب بمقدورهم الجلوس وهم متقابلون، كما زوّدت ببطارية كبيرة سعة 133 كيلوواط/ ساعة، وهو حجم يعادل ضعف ذلك المدمج في السيارات الكهربائية المتوفرة في الأسواق.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن كبير مسؤولي قسم التقنية في "زوكس"، جيسي ليفينسون، قوله: "تناسب السيارة ذاتية القيادة الراكبين الكسولين، وتأتي ببطارية كبيرة تزيد من وزن المركبة إلى 2500 كيلوغرام".
ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السيارة قادرة على بلوغ سرعة 120 كيلومتر في الساعة، في حين تمكّن البطارية المركبة من مواصلة سيرها على مدار 16 ساعة في الشحنة الواحدة.
وتخطط "زوكس" لإطلاق تطبيق يتيح حجز المركبة التي يصل طولها إلى 3.3 أمتار، في عدد من المدن الأميركية بما فيها سان فرانسيسكو ولاس فيغاس كخطوة أولى قبل تعميم التجربة في باقي الولايات.
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