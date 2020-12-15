روسيا تسجل 26.689 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالى يتجاوز المليونين

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 26.689 إصابة جديدة بفيروس كورونا و577 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليونين و707945 إصابة بينها 47968 حالة وفاة.





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