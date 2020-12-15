بوتين يهنئ بايدن بفوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأشار بوتين خلال تهنئته لبايدن إلى أن التعاون القائم على الاحترام المتبادل سيلبى مصالح شعوب روسيا والولايات المتحدة والعالم بأسره. يشار إلى أن المجمع الانتخابى فى الولايات المتحدة الأمريكية، كان قد أعلن رسميا، فوز الديمقراطى جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابى، الذى يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

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