"بوكو حرام" تعلن مسئوليتها عن خطف مئات الطلاب شمال غرب نيجيريا

أعلن زعيم جماعة "بوكو حرام" في نيجيريا، أبو بكر الشكوى، مسؤولية الحركة عن خطف المئات من طلاب مدرسة ثانوية بولاية "كاتسينا" شمال غربي البلاد.

وقال الكشوي ـ في تسجيل صوتي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إننا "نقف وراء عملية الخطف في ولاية كاتسينا".

وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري قد أدان الهجوم وأمر بتعزيز الأمن في جميع المدارس، كما جرى إغلاق المؤسسات التعليمية في الولاية.

جدير بالذكر أن الوضع الأمني تدهور بشكل كبير في شمال نيجيريا منذ انتخاب الرئيس بخاري في 2015، والذي جعل مكافحة "بوكو حرام" في مقدمة أولوياته.