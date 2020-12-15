أعلن زعيم جماعة "بوكو حرام" في نيجيريا، أبو بكر الشكوى، مسؤولية الحركة عن خطف المئات من طلاب مدرسة ثانوية بولاية "كاتسينا" شمال غربي البلاد.
وقال الكشوي ـ في تسجيل صوتي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إننا "نقف وراء عملية الخطف في ولاية كاتسينا".
وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري قد أدان الهجوم وأمر بتعزيز الأمن في جميع المدارس، كما جرى إغلاق المؤسسات التعليمية في الولاية.
جدير بالذكر أن الوضع الأمني تدهور بشكل كبير في شمال نيجيريا منذ انتخاب الرئيس بخاري في 2015، والذي جعل مكافحة "بوكو حرام" في مقدمة أولوياته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "بوكو حرام" تعلن مسئوليتها عن خطف مئات الطلاب شمال غرب نيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.